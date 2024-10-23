Госдуме рекомендовали ратифицировать договор о стратегическом партнерстве с КНДР

сегодня в 12:56

ГД предложат рассмотреть договор о стратегическом партнерстве с КНДР 24 октября

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что думский комитет по международным делам единогласно рекомендовал Госдуме ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. По словам депутата и руководителя комитета, нижней палате парламента предложат рассмотреть это «первым вопросом» в ходе пленарного заседания 24 октября, сообщает ТАСС .

Слуцкий добавил, что документ закладывает фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства Москвы и Пхеньяна. Оно будет строиться на правилах взаимного уважения территориальной неприкосновенности и суверенитета, невмешательства во внутренние дела. Также отмечено стремление сторон установить справедливый многополярный миропорядок.

По словам парламентария, обсуждаемый документ — база для наращивания сотрудничества КНДР и России во всех сферах взаимодействия.

«Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на союзнический уровень», — сказал Слуцкий.

Законодатель выразил уверенность, что межфракционный консенсус поддержит документ в ходе грядущего заседания.