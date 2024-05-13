Госдума утвердила кандидатуры на посты первого вице-премьера и вице-премьера РФ

сегодня в 17:09

Мантурова утвердили в Госдуме на пост первого зампреда правительства России

Кандидатуру Дениса Мантурова в Госдуме утвердили на пост первого заместителя председателя правительства России, теперь он не будет совмещать сразу две должности, сообщает «Интерфакс» .

В предыдущем составе правительства Мантуров был также министром промышленности и торговли. Он продолжит курировать промышленность, но новым главой Минпромторга премьер-министр Михаил Мишустин предлагает назначить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Утверждение кандидатур министров запланировано Госдумой на 14 мая.

Госдума утвердила Александра Новака на должность заместителя председателя правительства России. По неподтвержденной информации, после назначения он будет курировать экономический блок вместо Андрея Белоусова.

Кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост заместителя председателя правительства России также утвердили в Госдуме. Он заменит на соответствующем посту Викторию Абрамченко.

Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить Сергея Шойгу секретарем Совета Безопасности, а на его место главы Минобороны России предложил кандидатуру Андрея Белоусова.