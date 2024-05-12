сегодня в 23:38

Новость о перестановках в МО РФ вышла на первые полосы западных СМИ

Новость о предложении президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова главой Минобороны России, а Сергея Шойгу поставить на место секретаря Совета безопасности страны попала на первые полосы западных СМИ, пишет РИА Новости .

В частности речь идет о британских Daily Mail, Telegraph, Guardian, Financial Times, Sky News, американских NBC и CNN и польских Rzeczpospolita и Onet.

В Кремле ранее сообщили, что Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совбеза. На его место назначен Сергей Шойгу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщал, что выбор Белоусова в качестве кандидата на пост главы Минобороны обусловлена необходимостью ведомства быть открытым для инноваций и передовых идей.