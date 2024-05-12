Песков: Белоусов представлен кандидатом на пост главы Минобороны

сегодня в 22:19

Бывший российский вице-премьер Андрей Белоусов был представлен Совфеду РФ в качестве кандидата на пост главы Министерства обороны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

«Он представлен в Совет Федерации», — сказал он.

Выбор гражданского человека на эту должность, по словам Пескова, обусловлена тем, что оборонному ведомству следует быть открытым для инноваций и передовых идей.

«Вот видимо поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рэмовича Белоусова», — объяснил пресс-секретарь.

Также отмечается, что Белоусов ранее успешно руководит министерством экономического развития страны и являлся помощником главы государства по вопросам экономики.

Песков добавил, что экономику силового блока в целом и Минобороны в частности необходимо вписать в экономику России.