Госдума утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером

сегодня в 15:46

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Мантурова для утверждения депутатами ГД на пост первого вице-премьера.

На пост министра промышленности России, которую с 2012 года занимал Мантуров, предлагается назначить нынешнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Ранее Мантуров сообщал, что российский ОПК сегодня является самым мощным в мире по объемам производства вооружений и военной техники.