Госдума утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером
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Государственная дума РФ в понедельник утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства России.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру Мантурова для утверждения депутатами ГД на пост первого вице-премьера.
На пост министра промышленности России, которую с 2012 года занимал Мантуров, предлагается назначить нынешнего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Ранее Мантуров сообщал, что российский ОПК сегодня является самым мощным в мире по объемам производства вооружений и военной техники.