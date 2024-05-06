Госдума приняла поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах в России

Государственная дума РФ в понедельник приняла поправки, согласно которым вводится запрет на участие иностранных агентов в выборах всех уровней в статусе кандидата, сообщает «Интерфакс» .

Также поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» исключают участие иноагентов на выборах любых уровней в качестве наблюдателя или доверенного лица одного из кандидатов.

Помимо этого, принята поправка о досрочном прекращении полномочий иностранных агентов в органах государственной власти.

Ранее стало известно, что в России могут на законодательном уровне ввести статус «пособник иностранного агента». Это связано с лазейкой, которую нашли иноагенты в недавно принятом законе о запрете размещения рекламы на их ресурсах.