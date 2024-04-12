В России могут ввести статус «пособник иноагента»

Правозащитники направили в Государственную думу РФ обращение с требованием на законодательном уровне утвердить категорию граждан «пособник иноагента», сообщает Mash .

Иноагенты нашли лазейку в недавно принятом законе о запрете размещения рекламы на их ресурсах. Предприимчивые иноагенты стали распространять рекламу «бесплатно», а денежные средства выводить через фирмы-прокладки. Затем данные компании переводили деньги не напрямую блогерам, а на личные счета других людей.

В связи с этим учредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов предложил ввести статус «пособник иностранного агента». Речь идет о людях, которые предоставляют свои счета с целью вывода денег для иноагентов.

Ранее стало известно, что известный блогер Юрий Дудь* может столкнуться с уголовным делом в РФ из-за отказа от использования маркировки «иноагент». Журналисту грозит до 2 лет тюремного заключения.

*признан иноагентом в РФ.