Отказавшемуся от маркировки контента иноагенту Дудю* в России грозит уголовное дело

Блогеру Дудю* грозит до 2 лет колонии в РФ за нарушение закона об иноагентах

Известный блогер Юрий Дудь* в России может столкнуться с уголовным делом из-за отказа от использования маркировки «иноагент» в своих выпусках и сообщениях в соцсетях. Ему грозит до 2 лет тюремного заключения, сообщает SHOT .

С середины марта Дудь* перестал помечать свои публикации как принадлежащие иноагенту. В последнем выпуске на YouTube он впервые с момента получения данного статуса отказался от маркировки, которую раньше даже использовал в рекламных интеграциях.

На данный момент у него есть более десятка непромаркированных публикаций в разных социальных сетях. Каждая непромаркированная публикация может привести к штрафу до 50 тыс. рублей по ст. 19.34 КоАП РФ.

В случае повторного нарушения за год на блогера может быть возбуждено уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о иноагентах). Максимальное наказание по этой статье — до 2 лет лишения свободы.

Летом 2022 года Дудь* пытался оспорить свой статус иноагента, но иск в отношении министерства юстиции был отклонен.

* Признан иноагентом в РФ