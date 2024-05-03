Госдума 10 мая может утвердить премьер-министра

сегодня в 20:55

ГД может 10 мая утвердить премьера, если получит представление от президента РФ

Государственная дума 10 мая может утвердить премьер-министра РФ в случае получения представления от президента страны Владимира Путина, сообщает ТАСС .

«В случае получения представления от президента уже 10 мая в Думе пройдет процедура утверждения премьер-министра», — сказал источник агентства в нижней палате парламента.

Он добавил, что 13 мая на дополнительном заседании Госдумы будет окончательно утвержден новый состав кабмина в рамках своих полномочий.

Выборы президента прошли в России с 15 по 17 марта. Действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На 2-м месте расположился Николай Харитонов из КПРФ (4,31%), затем Владислав Даванков из партии «Новые люди» (3,85%). Четвертое место занял Леонид Слуцкий из ЛДПР (3,20%).

Торжественная церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина пройдет 7 мая в 12:00 в Большом Кремлевском дворце Московского Кремля.