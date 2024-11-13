Госдеп США: военнослужащие КНДР участвуют в боях в Курской области

В Госдепе США утверждают, что военнослужащие Северной Кореи начали принимать участие в боевых операциях против Вооруженных сил Украины в Курской области, пишет ТАСС .

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что в восточную часть России якобы прибыло «более 10 тыс. солдат КНДР». По его словам, большинство из них «переброшено в Курскую область, где они начали участвовать в боевых операциях вместе с российскими силами».

Пател заявил, что Россия якобы «обучила солдат КНДР артиллерийскому делу, использованию БПЛА и основным навыкам пехоты, включая расчистку траншей, что является критически важными навыками для передовых операций».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о переброске в РФ военных из КНДР, назвал спутниковые снимки «серьезной вещью». По его словам, военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.