Путин прокомментировал снимки с северокорейскими военными в России

По его словам, военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт.

Также российский лидер напомнил про Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября. Соглашение предусматривает оказание взаимной военной помощи между российской и северокорейской сторонами, если на одну из стран нападет другое государство и она окажется в состоянии войны. Это регламентировано 51-й статье Устава ООН.

Ранее президент РФ, отвечая на вопрос о российско-украинском конфликте, сказал, что «все настроены на то чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами», а также напомнил о мирной инициативе, с которой выступили Китай и Бразилия.