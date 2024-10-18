Госдеп США пообещал до 10 млн долларов за информацию о проекте «Рыбарь»

Госдеп США заподозрил, что проект «Рыбарь» связан с вмешательством в выборы американского президента. Ведомство пообещало до 10 млн долларов за информацию о лицах, связанных с ним, сообщает РБК .

В ведомстве считают, что Rybar — это «российская медиаорганизация», которую якобы ранее финансировал Евгений Пригожин. Госдеп утверждает, что данный проект «участвует во вмешательстве в выборы в США».

В заявлении ведомства сказано, что «Рыбарь» якобы курирует пропагандистские каналы #HOLDTHELINE и #STANDWTHTEXAS в соцсетях и продвигает политические интересы российского правительства в США. Кроме того, в преддверии президентских выборов он якобы создал еще один канал «чтобы эксплуатировать проблему нелегальных иммигрантов».

В Госдепе утверждают, что с помощью нового канала «Рыбарь» хочет «посеять раздор» среди американцев и «разжечь расовую рознь и насилие».

За предоставление информации о проекте и о лицах, связанных с ним, ведомство обещает заплатить до 10 млн долларов.

Отмечается, что проект «Рыбарь» реализовывается уже несколько лет. Он включает одноименный Telegram-канал, канал на Rutube и сообщество во «ВКонтакте», где обсуждают вопросы «военной политики».