сегодня в 23:40

Госдеп: США пока не готовы объявлять о решениях по конфискации активов РФ

Вашингтон, несмотря на наделения президента Байдена необходимыми полномочиями, пока не готов объявлять о каких-либо решениях по конфискации суверенных российских активов, сказал официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, пишет РИА Новости .

Журналисты в ходе брифинга поинтересовались о возможности использования активов РФ на фоне принятого законопроекта, наделяющего главу государства полномочиями конфисковывать замороженные активы.

«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — сказал Миллер.

Соединенные Штаты, по его словам, продолжают сотрудничество с партнерами в ЕС, чтобы и дальше замораживать российские активы их использования «с выгодой для Украины».