сегодня в 22:50

Очередные американские санкции направлены на подрыв реализации проекта «Арктик СПГ — 2», пишет ТАСС со ссылкой на документ Госдепа США.

Отмечается, что ведомство продолжает вносить в ограничительные перечни организации, которые принимают участие в развитии будущего российского производства и экспорта энергетических ресурсов. Раздел документа, где говорится об этом, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

«Сегодняшние действия демонстрируют неизменную решимость Соединенных Штатов ограничить производственные и экспортные возможности проекта „Арктик СПГ — 2“, а также поддержку проекта третьими сторонами», — заявили в Госдепартаменте.

Также чиновники поясняют, что введенные ранее санкции якобы успели «затруднить производство энергии в рамках проекта», значительно удорожив его реализацию.