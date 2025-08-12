Гордящегося армией глухонемого россиянина наказали за слово «война» в видео

Глухонемого жителя Кабардино-Балкарии оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за видео, в котором произносилось слово «война». На суде инвалид заявил, что гордится российской армией и одобряет действия властей касательно СВО, сообщает Газета.ru со ссылкой на постановление Прохладненского районного суда КБР.

Фигурант — инвалид третьей группы по слуху, который страдает от недуга с детских лет. На суде он пояснил, что ролик со словом «война» ему прислали в мессенджере WhatsApp*, после чего он «поставил его к себе на статус в телефоне». По словам глухонемого мужчины, он не думал, что видео может дискредитировать российскую армию, бойцами которой он гордится.

В итоге житель Кабардино-Балкарской Республики признал вину в содеянном и удалил видеоролик. Гражданина признали виновным в нарушении части 1-й административной статьи 20.3.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и оштрафовали на 15 000 рублей.

В постановлении суда также объясняется, что слова «война» и «военная операция» различны по смыслу, что подтверждает толковый словарь Сергея Ожегова. Военная операция отличается от войны своими целями, отметили на процессе.

«„Война“ — это вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государства, а „военная операция“ — это координированные военные действия, объединенный единой целью решения оперативных или стратегических задач», — говорится в постановлении инстанции.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена