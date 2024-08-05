Глобальный Юг поддержит разрыв дипотношений Мали с Киевом, заявили на Украине

Депутат Верховной рады V–VII созывов, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник считает, что Мали разорвала дипломатические отношения с его государством из-за действий со стороны Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Ранее правительство африканской республики заявило, что власти «глубоко потрясены» заявлением официального представителя ГУР Андрея Юсова о поддержке Киевом террористов в Сахеле.

По словам Олейника, военные хотели показать украинскому обществу, что им удалось добиться успехов в странах Африки, пока ВСУ не могут выполнить планируемые задачи на полях СВО. Однако действия Киева привели к «большому конфузу», подчеркнул эксперт.

«Мали, безусловно, будет поддержана Глобальным Югом, потому что теперь там будут понимать, что Украина — это государство, которое проводит политику вмешательства во внутренние дела других государств, и, безусловно, будут делать выводы», — отметил Олейник в эфире радио Sputnik.

Политик также не исключил, что Глобальный Юг тоже объявит о прекращении дипотношений с Украиной.