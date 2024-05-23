Global Times: ядерные учения Москвы противостоят давлению Запада

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Россия проводит ядерные учения для отстаивания своих интересов

Россия проводит тактические ядерные учения для отстаивания своих интересов на фоне высказываний НАТО об отправке войск на Украину, пишет ТАСС со ссылкой на статью в газете Global Times.

«Цель этих учений — не реальные боевые действия, а эффективное сдерживание, гарантирующее, что США и НАТО не будут действовать импульсивно, — указано в материале.

Авторы статьи добавили, что такие действия Москвы заставят Запад «признать решимость России».

Во вторник на юге России начался первый этап учений с участием сил нестратегического ядерного оружия.