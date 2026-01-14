Глеб Никитин занял 7 место в рейтинге губернаторов по упоминаниям в Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял седьмое место по числу упоминаний в Telegram за 2025 год, сообщает ИА «Время Н» .

Согласно исследованию «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Итоги 2025 года», опубликованному AI-аналитическим центром «Г.У.Р.У.», Никитин был упомянут 198 725 раз.

Авторы рейтинга и эксперты ЭИСИ отметили губернатора Нижегородской области в числе главных трендов года. В декабре 2025 года Никитин собрал 11 461 упоминание в Telegram-каналах.

Среди заметных событий года эксперты выделили создание первого в России регионального министерства демографии и развития человеческого капитала, а также активность губернатора на международном уровне — в частности, визит в Узбекистан — и встречу с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. По числу подписчиков персональный Telegram-аккаунт Глеба Никитина занял 26-е место в федеральном рейтинге за декабрь.

