Главы стран ЕС готовят заговор против Трампа

Главы стран Евросоюза организовали срочное совещание за ужином в бельгийском Брюсселе для выработки общей стратегии взаимодействия с Соединенными Штатами. Поводом для встречи стали планы президента США Дональда Трампа по покупке Гренландии, сообщает RT со ссылкой на материал The New York Times (NYT).

Во время ужина немецкий канцлер Фридрих Мерц выступил с инициативой по сокращению экономической зависимости от США. Французский президент Эммануэль Макрон предложил показывать готовность дать отпор.

Итальянский премьер Джорджа Мелони высказалась о продолжении диалога с Трампом. План глав стран ЕС заключается в том, чтобы сохранять спокойствие в период дальнейших провокаций, угрожать ответными пошлинами и делать Евросоюз менее зависимым в военном и экономическом планах.

При этом экономическому блоку пока сложно подкрепить громкие заявления конкретными шагами. Для длительного уменьшения зависимости ЕС придется заниматься укреплением обороны, развитием технологий и диверсификацией торговли. Однако плана по оперативному достижению военной автономии от Вашингтона у ЕС пока нет.

До этого Трамп говорил, что на 100% готов ввести пошлины против государств Европы, если сделка по Гренландии не состоится. 17 января он рассказал о введении пошлин в размере 10% против некоторых стран ЕС из-за ситуации вокруг территории.

