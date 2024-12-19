сегодня в 15:40

Израиль стал главным бенефициаром всех событий, которые сейчас происходят в Сирии, сообщил президент России Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

По словам президента, можно как угодно относиться к тому, что делает Израиль.

«Россия осуждает захват любых сирийских территорий. Это очевидно. Наша позиция здесь не подлежит никакой корректировке», — отметил Путин.

Но, как отметил президент, Израиль тоже решает для себя вопросы, связанные с безопасностью.