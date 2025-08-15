Главнокомандующий сил НАТО в Европе консультирует Трампа перед встречей с РФ

Перед саммитом России и США на Аляску, где встретятся президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, прибыл главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Он консультирует Трампа перед встречей с Путиным и его делегацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Как сообщил высокопоставленный источник из НАТО, Гринкевич находится на Аляске для консультирования Трампа и главы оборонного ведомства Пита Хегсета по военным аспектам.

По словам источника, американский лидер стремится к мирному урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Путин должен прибыть на Аляску к 11:00 по местному времени. В Москве в это же время будет уже 22:00. Согласно официально заявленному плану, сначала Путин и Трамп пообщаются с глазу на глаз, затем к ним присоединятся делегации обеих стран.