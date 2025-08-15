Песков: Путин прилетит в Анкоридж в 11:00 по местному времени

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прибытие российского лидера Владимира Путина на встречу с американским президентом Дональдом Трампом будет «пунктуальным». Путин прибудет на Аляску в 11:00 по местному времени, пишет РИА Новости .

По словам Пескова, Путин отправится на встречу с Трампом в Анкоридж из Магадана вовремя. Он прибудет на место назначения в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Представитель Кремля заявил, что визит Путина будет пунктуальным.

Ранее сообщалось, что личная встреча Путина и Трампа начнется в 22:00 по московскому времени. Позднее к ней присоединятся делегации обеих стран.