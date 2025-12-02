Глава Татарстана Минниханов встретился с дочерью президента Узбекистана

В Казанском кремле прошла рабочая встреча между раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым и главой администрации президента Узбекистана, старшей дочерью лидера этой страны Саидой Мирзиеевой. Минниханов подчеркнул, что в Узбекистане проживает крупная татарская диаспора, а в Татарстане, в свою очередь, насчитывается значительное количество узбеков, сообщает Челны Live со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Минниханов и Мирзиеева ознакомились с выставкой картин «Свет между мирами», посетили концерт композитора и пианиста Кирилла Рихтера в сопровождении Национального симфонического оркестра Узбекистана.

В процессе переговоров стороны рассмотрели возможности укрепления взаимовыгодного сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном. Ключевое внимание было уделено вопросам взаимодействия в области культуры, туризма и экономики. Обозначен существенный потенциал для углубления партнерства на уровне регионов.

«Татарстано-узбекистанские связи основаны на том, что у нас очень много общего. Так исторически сложилось. Этому способствуют наша история, традиции, наша общая религия и, конечно же, близость языков — мы спокойно можем общаться друг с другом», — отметил Минниханов после посещения выставки, отвечая на вопросы узбекских журналистов.

Саида Мирзиеева в свою очередь передала Рустаму Минниханову приветственные слова от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

