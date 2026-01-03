Глава РФПИ Дмитриев заявил, что у Венесуэлы крупнейшие запасы нефти

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев акцентировал внимание на том, что Венесуэла обладает колоссальными запасами нефти, лидируя в мировом рейтинге. Такое заявление он сделал после нападения США на Каракас 3 января, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсеть Х.

Дмитриев указал, что венесуэльские недра содержат крупнейшие подтвержденные резервы нефти на планете, оценивающиеся примерно в 20% от общемировых. Это, по его словам, почти в семь раз превышает аналогичные показатели Америки.

Дмитриев обратил внимание на то, что из-за санкционного давления со стороны США добыча нефти в Венесуэле искусственно сдерживается на уровне около 700 тысяч баррелей в день, хотя технически страна способна добывать до 3 миллионов.

Он подчеркнул, что суммарная добыча США и Венесуэлы могла бы составлять одну пятую часть мирового предложения, что почти вдвое превосходит объемы добычи Саудовской Аравии.

В качестве подтверждения своих слов он сослался на данные ресурса Statista, согласно которым запасы нефти в Венесуэле оцениваются в 303 миллиарда баррелей, что позволяет ей занимать первое место в мире.

3 января министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о том, что США совершили нападение на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав эти действия военной агрессией. В стране объявлено чрезвычайное положение. Позднее президент Америки Дональд Трамп подтвердил нанесение масштабных ударов по Венесуэле и заявил о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуро вместе с супругой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.