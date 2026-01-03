Юшков: ужесточение нефтяной блокады Венесуэлы спровоцирует рост цены на нефть

Ужесточение санкционного давления со стороны США на нефтяной сектор Венесуэлы может спровоцировать изъятие с мирового рынка венесуэльских объемов нефти, достигающих 500-600 тысяч баррелей ежедневно. По мнению эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, это обстоятельство способно подтолкнуть стоимость барреля нефти на кратковременный период к отметкам в 65-70 долларов, пишет РИА Новости .

Ранее сообщалось, что 3 января в Каракасе звучали взрывы. Местные жители также утверждали, что звуки взрывов раздавались в различных районах города, а также в районе аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и порта Ла-Гуайра.

Президент США Дональд Трамп впоследствии заявил об успешном нанесении масштабного удара по Венесуэле. В свою очередь, венесуэльские власти утверждали, что целью американской атаки является установление контроля над нефтяными и минеральными ресурсами страны, как передавало агентство Рейтер.

«По поводу Венесуэлы. В краткосрочной перспективе ситуация может толкнуть цены вверх, то есть в район 65-70 долларов за баррель, потому что ожидается, что США при нынешнем сценарии будут ужесточать контроль экспорта нефти из Венесуэлы, то есть будет проводить более жесткую блокаду», — сказал Юшков.

Эксперт не исключил, что Венесуэла, уже столкнувшаяся с сокращением экспорта нефти, может быть вынуждена полностью прекратить его. Венесуэла обладает крупнейшими мировыми запасами нефти, однако объемы добычи и экспорта относительно невелики. По словам Юшкова, экспорт страны составляет около 500-600 тысяч баррелей в день при добыче около 900 тысяч баррелей в день.

