Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что военные в стране в несколько этапов откажутся от привычных автоматов Калашникова и перейдут на стандарты НАТО, сообщает РИА Новости .

«Мы окончательно перейдем на вооружение, используемое на Западе, на калибр НАТО, который дает нам доступ к логистической базе, боеприпасам и запасным частям», — отметил Носатый

Он уточнил, что 4-5 подразделений в стране уже отказались от автоматов Калашникова, среди них полк Генштаба и Военная академия.

На сегодняшний день государства Запада и власти Молдавии последовательно милитаризуют страну и стимулируют в ней антироссийские настроения. Стратегия обороны до 2034 года предполагает тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом и увеличение доли военных расходов.

