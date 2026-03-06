Глава Минобороны Финляндия Хяккянен: готовы к реакции РФ на снятие запрета по ЯО

Как отметил финский министр обороны Антти Хяккянен, власти страны допускают, что РФ выразит протест из-за планируемого снятия запрета на транзит ядерного оружия, сообщает РИА Новости .

«Мы к этому абсолютно спокойно готовы», — подчеркнул Хяккянен.

По его словам, изменение в законе, касающиеся ядерного оружия, уменьшает риск того, что страна может стать объектом якобы военной активности со стороны РФ.

Ранее Хяккянен сказал, что правительство Финляндия предлагает разрешить ввоз и хранение ЯО на территории страны, если это связано с обороной, в остальных случаях такие действия запрещены.

