Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что мирному урегулированию на Украине больше всего мешают европейские политические деятели. По его словам, они намеренно продлевают военные действия, чтобы не брать на себя ответственность за ошибочные решения, принятые за последние три с половиной года, пишет ТАСС со ссылкой на Mandiner.

По мнению Сийярто, европейские политические лидеры в настоящее время представляют главное препятствие для достижения мирного урегулирования украинского конфликта, постоянно обостряя ситуацию. Министр пояснил, что политическая элита Европы стремится уйти от ответственности за неверные решения, принятые в последние годы.

Продолжающийся конфликт, по его словам, позволяет европейским лидерам избегать политических последствий своих действий, тогда как окончание военных действий неизбежно потребует от них отчета за допущенные ошибки.

Венгерский министр отметил, что после завершения конфликта президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется объяснить причины отказа от подписания договоренностей с Россией в Стамбуле весной 2022 года. По мнению Сийярто, те условия были не менее выгодными для украинской стороны, чем те, на которые Зеленский может надеяться спустя более трех лет военных действий. Министр подчеркнул, что украинский лидер должен будет взять на себя ответственность за принятые решения.

Прямые переговоры России и Украины возобновились весной 2025 года по инициативе российского президента Владимира Путина, который предложил Киеву снова сесть за стол переговоров. Так, 16 мая состоялась первая встреча переговорных групп, а летом 2025 года состоялись еще две встречи. Все переговоры проводились на территории Стамбула.