Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сделал резкое заявление в связи с ночной атакой украинских беспилотников на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области.

«Особенно огорчает новое нападение Украины на трубопровод „Дружба“, который поставляет Венгрию нефтью и поэтому играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — написал Сийярто на своей странице в соцсетях.

Венгерский министр подчеркнул парадоксальность ситуации, когда Венгрия в настоящее время является поставщиком электроэнергии номер один для Украины. При этом он призвал Киев «не ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии и прекратить атаковать пути доставки энергии в Венгрию в войну, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения».

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе. Нефтепровод «Дружба» остается критически важной артерией для снабжения углеводородами нескольких стран Центральной Европы, включая Венгрию.