Глава МИД Венгрии назвал «отмену» саммита Путина и Трампа попыткой его срыва

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что распространяемая информация о возможной отмене саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште представляет собой целенаправленную кампанию по срыву переговоров.

В своем официальном аккаунте в социальной сети X дипломат отметил, что «провоенная политическая элита и ее СМИ» систематически пытаются препятствовать мирным инициативам, используя утечки и фейковые новости.

Сийярто провел параллели с подобными кампаниями перед заседаниями Европейского совета и решениями о санкциях, выразив уверенность, что на этот раз саммит состоится несмотря на информационные атаки.

Заявление последовало после публикаций в ряде СМИ о возможном переносе или отмене переговоров между лидерами России и США.