The Telegraph: встреча Трампа и Путина в Венгрии отменена

Американская сторона настаивала, чтобы дипломаты обеих стран встретились в Венгрии для подготовки саммита. По данным источников издания, телефонный разговор между переговорщиками двух стран по подготовке к мирным переговорам «зашел в тупик».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марком Рубио заявил, что прекращение огня на Украине там, где сейчас находятся стороны, означало бы «отказ от устранения первопричин конфликта».

Несмотря на это, Белый дом назвал разговор «продуктивным». При этом в США не видят необходимости в очной встрече Лаврова и Рубио.

«Россия ясно дала понять, что не изменила свою позицию, так зачем встречаться?» — заявил один из западных чиновников в комментарии The Telegraph.

