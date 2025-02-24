Глава МИД Турции Фидан: Анкара не против членства Украины в НАТО

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что страна не возражает против желания Украины стать членом Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости .

Данную позицию министр озвучил в интервью Bloomberg, подчеркнув, что в вопросе членства Украины в НАТО нужно быть реалистами.

«Это и есть официальная позиция, озвученная нашим президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом», — отметил Хакан Фидан.

По его мнению, нынешняя администрация Соединенных Штатов вряд ли изменит свой негативный подход к данной теме.

При этом Фидан считает, что Украине членство в альянсе нужно не формально, а в качестве гарантии безопасности.