Глава МИД Турции: Анкара готова организовать переговоры по Украине

Анкара выразила готовность организовать мирные переговоры по украинскому вопросу, а также внести свой вклад в урегулирование конфликта. Такое заявление сделал глава турецкого МИД Хакан Фидан, пишет РИА Новости .

Фидан также отметил, что Турция следит за российско-американскими переговорами.

«Мы готовы взять на себя посредническую роль (в организации переговоров — ред.). Есть моменты, которые обнародуются, бывают и те, которые не разглашаются. Но, повторюсь, мы пока следим за процессом (переговоров РФ и США — ред.)», — пояснил Фидан.

Также глава турецкого МИД заявил, что состоявшиеся переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, оказались продуктивными. Страны намерены углубить сотрудничество друг с другом.

Ранее Лавров назвал условие для завершения специальной военной операции на Украине. По его словам, Москва готова к переговорам с Киевом при участии европейских стран, но боевые действия завершатся только тогда, когда стороны придут к твердой и устойчивой договоренности.