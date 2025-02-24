Лавров назвал условие для завершения боев на Украине

Боевые действия в зоне СВО завершатся только в том случае, если Россию будет устраивать достигнутый от переговоров результат, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Вместе с тем министр отметил, что Москва готова обсуждать варианты урегулирования конфликта и с Киевом, и с Европой, сообщает ТАСС .

«Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», — объяснил Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что о невступлении Украины в НАТО должна быть «железобетонная» договоренность. Лавров также отметил, что США, в отличие от европейских стран, имеют последовательную позицию по Украине.

Ранее министр иностранных дел России заявлял, что РФ и США подробно обсудили ситуацию на Украине в ходе двухсторонних переговоров в Эр-Рияде.