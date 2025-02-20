Лавров: РФ и США подробно обсудили решение кризиса на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на встрече G20 в ЮАР, что в Эр-Рияде между Россией и США состоялся подробный разговор о необходимости решения кризиса на Украине с помощью устранения его первопричин, пишет ТАСС .

Также он заявил, что Россия в год 80-летия Победы призывает партнеров по G20 выступить единым фронтом в борьбе с неонацизмом.

Кроме того, Лавров добавил, что террористы во всем мире «подпитываются» поставками утекающего с Украины западного оружия.

Российский представитель также высказался по поводу нерешенного палестинского вопроса, который, по его словам, уже раскрутил новую спираль насилия не только в Газе, но и в Ливане, Сирии, Йемене.

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече лидеров внешнеполитических ведомств G20, которая проходит в Йоханнесбурге (ЮАР).

Мероприятие продлится с 20 по 21 февраля. У Лаврова запланирован ряд встреч со своими коллегами.

Ранее отмечалось, что глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым. В том числе их беседа может состояться на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге.