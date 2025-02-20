Глава МИД Турции планирует провести переговоры с российским коллегой Лавровым

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан собирается организовать двусторонние переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Диалог может состояться во время встречи лидеров внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает ТАСС .

Фидан в четверг посетит 27-ю встречу глав МИД стран группы МИКТА (в нее входят Мексика, Южная Корея, Индонезия, Австралия, Турция). Она пройдет во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств G20.

В этот день у Фидана запланирован ряд встреч. Среди них — разговор с Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И.

Встреча глав МИД G20 проходит в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля.

Ранее Фидан говорил, что Турция предложила свою территорию для переговоров по Украине.