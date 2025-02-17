Фидан: Турция предложила свою территорию для переговоров по Украине

Турция снова предложила России и Украине провести переговоры на ее территории, заявил глава МИД страны Турции Хакан Фидан, сообщает РИА Новости .

По его словам, с европейскими странами нужно консультироваться при попытках урегулирования конфликта на Украине.

«У меня создалось впечатление, что США сейчас разрабатывают мирный план», — сказал он в интервью телеканалу TRT World.

Ранее Фидан заявил, что Анкара надеется на конкретизацию инициатив по урегулированию конфликта на Украине до июня 2025 года. По его словам, нужно также провести должную работу до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.