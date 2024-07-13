Глава МИД Литвы Ландсбергис: саммит НАТО не принес стратегического прорыва

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис отметил, что прошедший саммит Североатлантического альянса провели гладко, но он не принес какого-либо стратегического прорыва. Об этом сообщает радио Sputnik .

«Ожидания от саммита были низкими. Еще пару месяцев назад было понятно, как будет выглядеть декларация», — поделился Ландсбергис.

По его словам, если цель саммита была в его проведении без шероховатостей, то ее удалось достичь.

Как считает дипломат, самым большим упущением мероприятия было решение не разрешать ВСУ бить по территории в глубине РФ по военным объектам. Данная инициатива могла бы стать победой не только для Украины и США, но и для НАТО.

Он подчеркнул, что для принятия подобного решения от альянса не нужны ни логистика, ни деньги, необходимо просто политическое решение.