Глава МИД Ирана назвал игрушками сбитые над страной БПЛА

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан сравнил сбитые над территорией страны беспилотники с игрушками, пишет РИА Новости со ссылкой на NBC News.

«Они были больше похожи на игрушки, с которыми играют наши дети, а не на дроны», — сказал глава МИД.

Однако Тегеран, по его словам, до сих пор выясняет, какая страна из запустила. Амирабдоллахиан напомнил, что израильская сторона не брала ответственность за удары. По данным NBC, министр «отказывается признавать», что за атакой стоит Тель-Авив. Он называет информацию из СМИ не соответствующей реальности.

«Если Израиль предпримет решительные действия против моей страны и нами это будет доказано, наш ответ будет незамедлительным и максимальным, и заставит их пожалеть об этом», — пригрозил Амирабдоллахиан.