Глава МИД ФРГ Вадефуль пригрозил оставить Лаврова без общего фото на встрече G20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла министра иностранных дел ФРГ Йоханна Вадефуля, который пригрозил оставить российского коллегу Сергея Лаврова без общего фото на встрече «Большой двадцатки» (G20) в Атланте.

«Как говорится, напугал Вадефуль Сергея Викторовича обнаженной немецкой дипломатией. Традиционный „принципиальный разворот МИД ФРГ на 360 градусов“: месяц назад Вадефуль сам напросился на переговоры, позировал перед СМИ, а теперь испугался фотографироваться, выдав это за „позицию“», — написала Захарова в Telegram-канале.

Позже Вадефуль все же заявил, что не намерен отказываться от общей фотографии с Лавровым. Он подчеркнул, что между Россией и Германией нет «нормальных отношений», но так уж заведено, что на дипломатических встречах делаю совместные снимки.

Также Захарова прокомментировала заявления главы польского МИД Радослава Сикорского. Он назвал «неловким моментом» участие Лаврова во встрече «Большой двадцатки».

«И это говорит глава МИД страны, не входящей в „двадцатку“ и занимающей на этой встрече чужое кресло — место ЮАР. Более неловкого момента в истории даже Сикорского сложно припомнить», — написала Захарова.

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