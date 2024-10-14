Руководитель Межпарламентского союза Тулия Эксон жестко прервала протест, который подавали украинцы. Это произошло на заседании в Женеве, сообщает Lenta.ru .

Об этом случае рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Украина пыталась протестовать против того, что Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург и проводила встречи», — уточнил парламентарий.

Еще он вспомнил о похожем случае, который произошел на заседании Фонда Клинтона. Там представителям Украины также не дали возможность выступить с речью. Хотя половина тем мероприятия была связана с Киевом и ВСУ.

Ранее Bild написал, что Германия больше не сможет передать Украине крупную военную технику. Все поставки завершены.