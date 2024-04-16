Глава МАГАТЭ считает, что невозможно назвать виновных в атаках на ЗАЭС

Для обозначения виновных в атаках на Запорожскую АЭС нужно иметь неопровержимые доказательства, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости .

В случае с ЗАЭС это якобы невозможно, указал он.

«Мы — международное агентство инспекторов. Чтобы сказать что-то вроде этого, у нас должны быть доказательства, неопровержимые свидетельства того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определенного места. В данном случае это просто невозможно», — заявил Гросси.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сказал, что украинский президент Владимир Зеленский наплевал на все принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС. Украина, по его словам, продолжит обстрелы станции, пока сам Гросси публично не заявит об ответственности Киева.