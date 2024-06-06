Глава Гагаузии уверена, что молдаване всегда будут дружить с россиянами
Гуцул: народ Молдовы всегда будет дружить с РФ
Глава Гагаузии (автономного территориального образования в составе Молдовы) Евгения Гуцул убеждена, что народ республики всегда будет дружить с Россией. Подробнее об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает RT.
Гуцул отметила, что молдаване будут дружить с россиянами даже вопреки позиции Партии «Действие и солидарность» (PAS) во главе с президентом Молдовы Майей Санду.
«Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — уверена руководитель Гагаузии.
Евгения Гуцул также призвала всех гостей и участников ПМЭФ в рамках форума посетить стенд «Молдавский двор».
Накануне гости назвали его одним из самых веселых на мероприятии.