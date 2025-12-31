Глава евродипломатии Каллас отказалась верить в атаку Киева на резиденцию Путина

В соцсети Х (бывший Twitter) Каллас предприняла попытку убедить пользователей, что Москва якобы «намеренно отвлекает внимание» сообщением об украинских ударах по российским правительственным объектам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ. Киев атаковал резиденцию Путина из Сумской и Черниговской областей.

Также президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию главы российского государства. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, после атаки ВСУ на резиденцию Путина Москва будет вести диалог прежде всего с Вашингтоном.

В среду Минобороны показало кадры отражения атаки украинских беспилотников самолетного типа на резиденцию президента РФ.

