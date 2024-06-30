Глава Дагестана: жители республики столкнулись с травлей после терактов в стране
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Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что регион и его жители столкнулись с травлей после того, как прошли теракты в Махачкале и Дербенте, сообщает РБК.
«Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах», — отметил он.
По словам Меликова, также в отношении республики дают публичные опасные комментарии. Глава Дагестана добавил, что попытки связать теракт с беспорядками во время прибытия из Израиля в прошлом году являются странными.
Уголовные дела в отношении участников беспорядков перевели в Краснодарский край, чтобы объективность при рассмотрении дела была лучше.
Меликов также высказался против вмешательства в работу специальных структур.
В атаке на синагогу и церковь участвовали сразу несколько родственников экс-чиновника, в том числе сыновья Осман и Адиль. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 21, пострадали свыше 50 человек.