Глава Дагестана: жители республики столкнулись с травлей после терактов в стране

Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что регион и его жители столкнулись с травлей после того, как прошли теракты в Махачкале и Дербенте, сообщает РБК.

«Шторм вокруг республики не утихает по-прежнему, уже неделю не прекращаются оскорбительные для республики заявления. Нас обвиняют в радикализме, смешивают преступников со всеми верующими, усматривают признаки террора в никабах», — отметил он.

По словам Меликова, также в отношении республики дают публичные опасные комментарии. Глава Дагестана добавил, что попытки связать теракт с беспорядками во время прибытия из Израиля в прошлом году являются странными.

Уголовные дела в отношении участников беспорядков перевели в Краснодарский край​, чтобы объективность при рассмотрении дела была лучше.

Меликов также высказался против вмешательства в работу специальных структур.

В атаке на синагогу и церковь участвовали сразу несколько родственников экс-чиновника, в том числе сыновья Осман и Адиль. Они атаковали здание с помощью автоматов. Затем в синагоге вспыхнул пожар. Число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 21, пострадали свыше 50 человек.