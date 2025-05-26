Глава Чечни: «Никто не отнимет у меня ни дня предписанной жизни»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеообращение, в котором прокомментировал распространяющиеся слухи о тяжелой болезни.
«Болезнь и смерть — путь каждого человека. Но не сплетни сокращают жизнь, а лишь воля Всевышнего», — заявил Кадыров.
Он подчеркнул, что продолжительность его жизни определена свыше.
«Если мне суждено прожить 50, 60 или 70 лет — я проживу ровно столько, сколько предписано», — сказано в тексте.
Глава республики призвал не тратить время на пустые разговоры, а жить каждый день «осознанно, не распуская слухов и не сея смуту».
Обращение появилось на фоне активного обсуждения в соцсетях и зарубежных СМИ состояния здоровья Кадырова. В последние месяцы политик редко появлялся на публике, что породило множество спекуляций. В своем видео он выглядел задумчивым, но энергичным.