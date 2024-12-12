Глава Башкортостана обратился к Государственному собранию с ежегодным посланием

Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил с ежегодным посланием перед Государственным собранием — Курултаем республики. В ходе своего обращения политик рассказал о том, что основной состав правительства останется без изменений, сообщает «ФедералПресс» .

«Кандидатуры премьер-министра и его заместителей вам уже известны, они проходят согласование в нашем парламенте. Хочу сказать, что основной костяк сохранен», — отметил глава республики.

Обратившись к депутатам, политик призвал поддержать предложенные кандидатуры, чтобы уже на следующей неделе завершить процесс формирования нового состава правительства республики. Он отметил, что действия правительства Башкортостана продемонстрировали свою эффективность как в условиях пандемии Covid-19, так и во время специальной военной операции.

Ранее, на оперативном совещании в центре управления регионом, Радий Хабиров сообщил о направлениях в Госсобрание писем с предложением назначить Андрея Назарова премьер-министром и нескольких вице-премьеров. На пленарном заседании депутаты единодушно одобрили назначение Назарова и выразили благодарность за его профессионализм.

В своем обращении к депутатам глава республики также подвел итоги работы уходящего года и озвучил планы на будущее, акцентировав внимание на вызовах, с которыми сталкивается управленческая команда региона.

«Нам выпало жить в сложное, судьбоносное время. Нас проверяют на прочность испытания и удары извне. Нас пытаются расколоть изнутри. Как это было не раз в истории страны, мы отвечаем единением и сплоченностью. Под руководством нашего лидера Владимира Путина мы мобилизуем экономику, укрепляем промышленный и оборонный потенциал, настраиваем на победу все общество», — заключил Радий Хабиров.