Глава Балашихи Сергей Юров стал участником предварительного голосования «Единой России»

Глава Балашихи, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Он планирует избираться в Государственную Думу от округа, в который входят Реутов и Балашиха, передает пресс-служба партии.

В 2014 году Юров был избран главой Реутова, а в 2017 году возглавил Балашиху. Под его руководством в округе открыто более 15 новых школ и свыше 26 детских садов, построены 3 ФОКа и 2 ледовые арены, благоустроено более 20 общественных пространств, 12 поликлиник.

Сергей Юров отметил, что в случае поддержки жителями его кандидатуры он продолжит решать вопросы, которые волнуют людей, уже на федеральном уровне.

«Безусловно, уже многое сделано, удалось добиться определенных результатов — это касается масштабного строительства социальных объектов, капитального ремонта, благоустройства. В Балашихе строится крупнейшая в Московской области региональная больница Ольгино, решаются транспортные вопросы. Но впереди, конечно, еще очень много задач», — заключил Сергей Юров.

Документы на предварительное голосование подал и 25-летний заместитель руководителя «Молодой Гвардии» в Подмосковье Алексей Кожухалов. Он регулярно организует гуманитарные конвои в зону СВО, инициировал проект «Касается каждого!» по производству FPV-дронов. С 2021 года работает муниципальным депутатом в Лобне.

Также список кандидатов пополнил ветеран СВО, преподаватель Орехово-Зуевского железнодорожного техникума Дмитрий Лемешко, который планирует избираться в Мособлдуму. За плечами Дмитрия — служба на Северном Кавказе и в зоне СВО, в 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. При выполнении очередного боевого задания подорвался на мине, получив тяжелое ранение. За участие в боевой операции награжден медалью «За отвагу».

«Если жители окажут мне доверие, я хотел бы заняться вопросами среднего профессионального образования. Также считаю важным развивать сотрудничество между учебными заведениями и предприятиями, чтобы студент, приходя на работу, был полностью готов к своим обязанностям», — поделился Дмитрий.

«Единая Россия» продлила регистрацию кандидатов на предварительное голосование до 14 мая. Изначально она должна была завершиться 30 апреля. Как сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, решение принято в связи с большим потоком желающих принять участие в отборе кандидатов перед выборами в Госдуму и региональные парламенты. По его словам, всего по стране документы на предварительное голосование подали более четырех тысяч кандидатов. Почти пятая часть из них — более 840 кандидатов — из Подмосковья.

Активно регистрируются на предварительное голосование и избиратели. За первые десять дней о своем желании принять участие в процедуре заявили уже более 410 тысяч человек — это чуть больше 6% от всех избирателей Московской области.

Напомним, в Подмосковье в сентябре пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и отдельные муниципальные советы. Кто из кандидатов представит партию на предстоящих выборах — определят жители. Предварительное голосование «Единой России» будет проходить на сайте PG.ER.RU с 25 по 31 мая с верификацией через Госуслуги. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно до 29 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.