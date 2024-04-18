Глава Балашихи Сергей Юров награжден благодарственным письмом Президента РФ

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В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» прошел VI съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В ходе мероприятия глава Балашихи Сергей Юров был отмечен благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сергей Юров поблагодарил главу государства за высокую оценку его работы и отметил, что добиться такого результата удалось благодаря своей команде.

«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему Лидеру, нашему Президенту за столь высокую оценку!» — сказал Сергей Юров.

В VI Съезде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления принимают участие главы муниципалитетов из 89 субъектов страны, члены Советов муниципальных образований регионов Российской Федерации.

Представители муниципального сообщества — обсудили реализацию муниципальных проектов, наметили планы работы на 2024–2025 годы, а также утвердили четвертого сопредседателя организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.