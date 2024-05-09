Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Сигнал ракетной опасности объявлен на территории Белгорода и Белгородского района, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — призвал глава региона.

Ранее угроза атаки беспилотников была объявлена в Воронежской области. Системы ПВО были приведены в готовность.

Днем 8 мая украинский дрон атаковал село Малиновка в Белгородской области. Из-за взрыва повреждения получил грузовой автомобиль.